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Оборот на валютном рынке с начала войны сократился в 4-5 раза – НБУ
13:58 31.03.2022 |
Оборот на валютном рынке сократился в четыре-пять раз в день, сообщил директор департамента открытых рынков Национального банка Украины (НБУ) Алексей Лупин.
"Валютный рынок сократился по объемам по сравнению с мирными временами и сейчас средний оборот составляет от $100 млн до $200 млн в день. До 24 февраля цифры были $500-700 млн, то есть где-то в четыре-пять раз рынок сократился", – сказал он в ходе "круглого" стола Финклуба.
По его словам, 75% общего спроса на валюту занимают операции с картами, которые связаны с тем, что беженцы снимают с гривневых карт валюту. Остальные 25% спроса на валюту это клиентский спрос критических сфер, в частности, покупка оружия и топлива.
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