Евро держится на месячном максимуме, для иены март станет худшим месяцем с 2016 года

Евро держался на месячном максимуме по отношению к доллару в четверг, поднявшись на надеждах, что война в Украине может вступить в новую фазу деэскалации, в то время как иена показала худший месяц с ноября 2016 года.

Единая европейская валюта была на уровне 1,1175 доллара, что является самым высоким показателем за месяц, прибавив 1,7% на этой неделе.

"Евро был одним из крупнейших победителей на прошлых сессиях, частично это отражает позитивные новости о напряженности между Россией и Украиной", - сказала Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.

Конг сказал, что устойчивый рост евро будет зависеть от дальнейшего развития событий в Украине.

На мирных переговорах на этой неделе в Стамбуле Россия заявила, что свернет операции под Киевом и Чернигым, чтобы укрепить доверие, хотя Украина и ее западные союзники оценили обещание России как уловку, чтобы уменьшить потери и подготовиться к другим атакам.

Украинские силы готовятся к новым ударам России на востоке страны, заявил в четверг президент Владимир Зеленский.

Рост евро, а также кратковременное восстановление японской иены и укрепление товарных валют, таких как канадский доллар, означали, что индекс доллара за ночь упал до 97,681, самого низкого уровня за три недели.

В четверг утром он был на уровне 97,778.

Однако в четверг иена возобновила снижение, при этом доллар поднялся на 0,5% до 122,45 иены.

Японская валюта резко упала в этом месяце, упав до самого низкого уровня с ноября 2015 года в понедельник, а затем немного восстановившись в последующие дни.

Вмешательство Банка Японии с целью предотвратить слишком высокий рост доходности государственных облигаций усилило контраст с ростом процентных ставок в Соединенных Штатах, что привело к снижению иены.

Это худший месяц с ноября 2016 года.

Движение японских активов в четверг, вероятно, будет изменчивым, сказал Конг из CBA, поскольку это конец финансового года.

В других местах фунт стерлингов был довольно стабильным на уровне 1,3143 доллара, а австралийский доллар был на уровне 0,7509 доллара, удерживая рост этого месяца на 3,3%, но изо всех сил пытаясь подняться выше.

На криптовалютных рынках биткойн стоил 47 240 долларов, что недалеко от его годового пика в 48 234 доллара, достигнутого ранее на этой неделе.