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Апрельские фьючерсы на золото 31 марта дешевеют до $1921,2 за унцию в рамках коррекции и фиксации прибыли
08:13 31.03.2022 |
Цена на золото в четверг утром откатывается назад в рамках коррекции после роста на 1% днем ранее, также инвесторы фиксируют прибыль, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,3 доллара, или на 0,64%, до 1921,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,58%, до 24,712 доллара за унцию.
Драгоценный металл в четверг утром испытывает коррекционное снижение после роста в цене днем ранее на 1,1%. Негативная динамика также может быть обусловлена фиксацией прибыли.
Тем не менее стоимость золота продолжает находиться выше уровня 1900 долларов за тройскую унцию в связи с продолжающейся напряженностью вокруг Украины. По словам аналитиков SPI Asset Management, которые приводит газета Wall Street Journal, золото является не только отличным хедж-фондом во время геополитической напряженности, но также обеспечивает защиту от инфляции и даже от возможной ошибки в политике ФРС.
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