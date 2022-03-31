Апрельские фьючерсы на золото 31 марта дешевеют до $1921,2 за унцию в рамках коррекции и фиксации прибыли

Цена на золото в четверг утром откатывается назад в рамках коррекции после роста на 1% днем ранее, также инвесторы фиксируют прибыль, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,3 доллара, или на 0,64%, до 1921,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,58%, до 24,712 доллара за унцию.

Драгоценный металл в четверг утром испытывает коррекционное снижение после роста в цене днем ранее на 1,1%. Негативная динамика также может быть обусловлена фиксацией прибыли.

Тем не менее стоимость золота продолжает находиться выше уровня 1900 долларов за тройскую унцию в связи с продолжающейся напряженностью вокруг Украины. По словам аналитиков SPI Asset Management, которые приводит газета Wall Street Journal, золото является не только отличным хедж-фондом во время геополитической напряженности, но также обеспечивает защиту от инфляции и даже от возможной ошибки в политике ФРС.