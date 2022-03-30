Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 29.03.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|25.03
|-
|1085.0 (11.0;28) 1166.0 (11.0;357)
|28.03
|-
|190.0 (11.0;361)
|29.03
|150.0 (11.0)
|900.0 (11.0;360)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|25.03
|154151.0 (9.0)
|-
|28.03
|162610.0 (9.0)
|-
|29.03
|151413.0 (9.0)
|-
Данные НБУ