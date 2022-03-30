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Стоимость золота 30 марта восстанавливается после снижения днем ранее
08:30 30.03.2022 |
Цена на золото в среду утром восстанавливается после того, как днем ранее опускалась на 1,4%, ниже психологической отметки в 1900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.18 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 10,9 доллара, или на 0,57%, до 1923,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,03%, до 24,992 доллара за унцию.
Золото в среду утром возвращается к росту в цене после снижения днем ранее на 1,4%, ниже 1900 долларов за тройскую унцию. Такой динамике способствовало возвращение инвесторов к рисковым активам и отход от хедж-фондов после результатов переговоров РФ и Украины.
Новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел в Стамбуле во вторник. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что встреча прошла конструктивно, по ее итогам Россия рассмотрит предложения Украины. Также Мединский сказал, что встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, золото будет держаться на уровне 1900 долларов за унцию до тех пор, пока не будет подтверждено, что военная спецоперация завершена. "Хотя мирные переговоры идут в правильном направлении, еще слишком рано проявлять чрезмерный оптимизм в отношении того, что существенная деэскалация не за горами", - добавили эксперты.
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