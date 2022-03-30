Иена отступает от пропасти, поскольку трейдеры опасаются интервенции

Потрепанная иена восстановилась в среду, так как трейдеры начали сомневаться, что японские власти потерпят еще большую слабость, в то время как надежды на прорыв в мирных переговорах между Россией и Украиной помогли евро и затормозили доллар.

Иена выросла более чем на 1% до 121,32 за доллар после встречи между управляющим Банка Японии (BOJ) Харухико Курода и премьер-министром Фумио Кисида, что добавило слухов об уровне официального дискомфорта от падения иены.

В марте он потерял более 5% по отношению к доллару.

«Банк Японии не очень обрадуется явной и действительно резкой слабости иены», - сказал Вишну Варатан, главный экономист Mizuho Bank в Сингапуре.

«Если такие чрезмерные действия будут продолжаться, остается риск разглагольствования или вмешательства со стороны Министерства финансов или Банка Японии, и я думаю, что это должно было поднять рынки, учитывая удачное совпадение долгосрочной доходности в США, которая также сделала шаг назад», - сказал он.

«Это факт, что (Курода и Кисида) говорят ... показывает, что консультации идут более широко».

Зияющий разрыв между ястребиным Федеральным резервом и голубиным Банком Японии привел к падению иены, и в среду Банк Японии расширил покупки облигаций вдоль кривой в рамках своих усилий по защите целевого уровня доходности 0,25% по 10-летней доходности.

Резкий скачок курса иены на этой неделе поднял подразумеваемую волатильность пары доллар/иена до самого высокого уровня с момента президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

В других местах движения были намного меньше: евро вырос на 0,2% до 1,1111 доллара, когда он вернулся к двухнедельному максимуму за ночь в 1,137 доллара. Сильно поддавшись страхам перед экономическими последствиями войны на Украине и нервозности по поводу риска распространения конфликта на запад, она стала бенефициаром надежд на мир.

Единая валюта подскочила через свою 200-дневную скользящую среднюю по фунту во вторник и удержалась на трехмесячном максимуме в 84,82 пенса в среду.

Российский рубль торговался на уровне 89 за доллар после достижения во вторник месячного максимума в 83,50 на офшорных торгах.

Россия пообещала сократить военные действия вокруг Киева, а Украина предложила принять нейтральный статус в знак прогресса на переговорах с глазу на глаз в Стамбуле.

Однако с тех пор официальные лица США немного охладили надежды на сделку, предупредив, что угроза Киеву еще не устранена.

«По крайней мере, две стороны разговаривают», - сказал стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.

«Предполагаемые хорошие новости о войне принесут пользу евро больше, чем любой другой валюте, учитывая близость Европы к конфликту и зависимость от российских энергоресурсов», - сказал он.

Настроение также оказалось полезным для чувствительных к риску валют, таких как доллары Австралии и Новой Зеландии. Они были устойчивы чуть ниже недавних пиков утренней торговли: австралийский доллар стоил 0,7512 доллара, а новозеландец - 0,6946 доллара.

Южнокорейская вона, которая, как и евро, пострадала от скачка цен на нефть после начала войны чуть более месяца назад, подскочила на 1% до 1208,5 за доллар.