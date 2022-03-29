Пятая продажа военных облигаций: привлекли 3,3 миллиарда

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|46*
|47*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000225791
|Первичное размещение UA4000225809
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата размещения
|29.03.2022
|29.03.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|30.03.2022
|30.03.2022
|Дата оплаты процентов
|-
|22.06.2022
|Дата оплаты процентов
|-
|21.12.2022
|Дата оплаты процентов
|-
|21.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|55.00
|Номинальный уровень доходности. %
|10.00
|11.00
|Срок обращения (дней)
|217
|448
|Дата погашения
|02.11.2022
|21.06.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|715 451 000
|2 580 987 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|715 451 000
|2 580 987 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|715 451 000
|2 580 987 000
|Количество поданных заявок. шт
|24
|41
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|24
|41
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.00
|Установленная доходность. %
|10.00
|11.00
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|11.00
|Поступление в бюджет
|675 299 889.88
|2 656 480 869.75
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины