Еврооблигации Украины подорожали на 10,9-16,6% на новостях о переговорах в Стамбуле

Еврооблигации Украины во вторник подорожали в среднем на 14,4% на новостях об итогах переговоров Киева и Москвы в Стамбуле: если бумаги с погашением в 20232-2024гг выросли в цене на 10,6-12,5%, то рост цены более коротких и длинных достигал 17,2% и 16,6% соответственно.

По информации Bloomberg на 19:00, цена самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2022 года подскочила на 17,2% - до 62,4% номинала, что соответствует доходности к погашению 154,7% годовых, тогда как днем ранее ставка составляла 221,6%.

Еврооблигации с погашением в 2023 году в результате подорожания котировались по ставке 62,1% годовых, в 2024 году - 48,9% годовых, в 2025 году - 36,9% и в 2026 году - 31,2%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 годах снизились до 27,7-22,8% против 31,5-26,2% днем ранее.

Доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2032-2033 годах снизилась во вторник на 3,0-2,9 процентных пункта (п.п.) - до 20,1-19,5% годовых.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 33,8%, в 2030 году - 18,2%, что соответственно на 4,9 п.п. и 2,9 п.п. меньше, чем днем ранее.

Курс ВВП-варрантов во вторник подскочил сразу на 20,6% и составлял на 19:00 вторник около 33,3% от номинала.

Позитивные результаты были зафиксированы и по корпоративным украинским еврооблигациям. В частности, бумаги МХП с погашением в 2024 году, по которым эмитент сейчас собирает согласие держателей на 270-дневную отсрочку выплаты ближайшего купона, подорожали на 10,7%, а их доходность упала с 63,2% до 56,3%.

Еврооблигации ДТЭК ВИЭ с погашением также в 2024 году, согласно информации на сайте Франкфуртской биржи, выросли в цене на 2,25%, а их ставка опустилась до 76,4% годовых.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Стамбуле сообщил, что делегациям Украины и России удалось достичь сближения позиций по некоторым вопросам, а более сложные темы обсудят на следующих раундах переговоров главы МИД РФ и Украины.

Эту информацию подтвердили и представители делегаций. В частности, заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин заявил, что военная активность России на киевском и черниговском направлении будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров.

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый с украинской стороны сообщил, что при наличии четких юридически обязывающих гарантий Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичными части 5 устава НАТО, "Украина будет в позиции зафиксировать свой статус фактически внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета".