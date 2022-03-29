Кабмин расширил кредитование аграриев под посевную-2022

Кабинет министров Украины расширил порядок выдачи с/х производителям гарантий по кредитам на портфельной основе под закупку необходимых им ресурсов для проведения посевной кампании в 2022 году, поскольку из-за военного вторжения России в Украину часть аграриев лишились оборотных средств для проведения весенних работ.

Текст соответствующего постановления правительства №378 от 27 марта 2022 года обнародован на сайте правительства во вторник.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия пояснило, что из-за военного вторжения страны-агрессора Российской Федерации украинским аграриям потребуется 50 млрд грн дополнительной поддержки для полноценного проведения посевной кампании в 2022 году.

Так, в рамках портфельного кредитования с/х производители смогут получить займы на покупку удобрений, средств защиты растений, пестицидов и агрохимикатов, топлива, запасных частей для с/х техники, а также на пополнение основных средств и нематериальных активов, оплату труда, аренду недвижимого и движимого имущества, работы и услуги для своей операционной деятельности.

Аграрии смогут получить госгарантии на кредиты для проведения посевной в 2022 году на срок не более одного года, на покупку земельных участков с/х назначения - до 15 лет, для кредита, "предоставляемого для финансирования других целей" - до 10 лет.

Уточняется, что максимальная сумма госгарантий по таким кредитам может составлять 1,5 млрд грн, при этом максимальная совокупная задолженность заемщика и связанных с ним контрагентов не может превышать 100 млн грн.

Согласно документу, размер комиссии на покрытие расходов банка-кредитора (не считая платы за предоставление государственной гарантии) на обслуживание кредита не может превышать 1% годовых от общей суммы кредита, а для займов со сроком кредитования менее одного года взымается разовая комиссия в размере до 1%.

Как сообщалось, 29 марта премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что Украина готова предоставить госгарантии на выдаваемые для проведения посевной-2022 кредиты на общую сумму 20 млрд грн. При этом правительство понимает связанные с выдачей таких займов риски, поскольку из-за военной агрессии РФ невозможно прогнозировать, какие территории могут быть оккупированы или заминированы, а на каких в этом году будет невозможно собрать урожай.

28 марта министр аграрной политики Николай Сольский уточнил, что правительство создает все условия для проведения аграриями весенне-полевых работ в максимально возможной мере, и госгарантии по кредитам позволят им не лишиться оборотного капитала и средств на закупку необходимых ресурсов.

Украина по состоянию на 25 марта засеяла 150 тыс. га с/х площадей в регионах, где не ведутся активные боевые действия с войсками российских оккупантов.

Из-за военной агрессии РФ в Украине в нынешнем сезоне ожидается уменьшение посевных площадей высокомаржинальных культур (подсолнечника и кукурузы) при наращивании площадей посевов более простых в производстве культур, но важных с точки зрения продовольственной безопасности: гороха, ячменя и овса.