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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар дешевеет к иене 29 марта после достижения семилетнего максимума

09:01 29.03.2022 |

Финансы

 

Курс доллара во вторник утром снижается к иене в рамках коррекции после достижения в понедельник рекордных за семь лет значений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.46 EET курс евро к доллару рос до 1,098 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0978 доллара. Курс доллара к иене снижался до 123,6 иены со 123,91 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 99,12 пункта.

В понедельник доллар подорожал к иене на 1,3% и достиг максимума с 2015 года, превысив 125 иен. Ослабление иены вызвано продолжением курса мягкой монетарной политики Банком Японии при начале повышения ставок Федеральной резервной системой США и другими мировыми центробанками.

Трейдеры во вторник будут оценивать данные о доверии потребителей к экономикам Германии и США. Аналитики полагают, что в апреле индекс доверия к немецкой экономике упадет до минус 14 пунктов с минус 8,1 пункта месяцем ранее. Аналогичный показатель по США, согласно прогнозам, в марте снизился до 107 пунктов с 110,5 пункта в феврале.
По материалам: ПРАЙМ
 

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