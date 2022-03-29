Финансовые новости
- |
- 29.03.22
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар дешевеет к иене 29 марта после достижения семилетнего максимума
09:01 29.03.2022 |
Курс доллара во вторник утром снижается к иене в рамках коррекции после достижения в понедельник рекордных за семь лет значений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 EET курс евро к доллару рос до 1,098 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0978 доллара. Курс доллара к иене снижался до 123,6 иены со 123,91 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 99,12 пункта.
В понедельник доллар подорожал к иене на 1,3% и достиг максимума с 2015 года, превысив 125 иен. Ослабление иены вызвано продолжением курса мягкой монетарной политики Банком Японии при начале повышения ставок Федеральной резервной системой США и другими мировыми центробанками.
Трейдеры во вторник будут оценивать данные о доверии потребителей к экономикам Германии и США. Аналитики полагают, что в апреле индекс доверия к немецкой экономике упадет до минус 14 пунктов с минус 8,1 пункта месяцем ранее. Аналогичный показатель по США, согласно прогнозам, в марте снизился до 107 пунктов с 110,5 пункта в феврале.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко
|Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете за несколько месяцев - Зеленский
|Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
|Лукашенко давит на тормоза: как Минск удержался в шаге от агрессии против Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.03.22
|Остаток средств на корсчетах банков 29.03.22
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 28.03.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.03.2022
|Доллар дешевеет к иене 29 марта после достижения семилетнего максимума
|Золото 29 марта дешевеет второй день подряд на росте доходности гособлигаций США
Это интересно
|Спрос на электромобили заметно упадёт из-за резко взлетевших цен на литий
|ООН намерена создать глобальную систему раннего оповещения о стихийных действиях в ближайшие пять лет
|Представители стран ЕС и Европарламента согласовали закон о цифровых услугах
|Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны и может запретить поставки любых устройств на своей ОС
|В этом году TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 25 %
|Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России
|В PlayStation добавили украинскую локализацию