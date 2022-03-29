Золото 29 марта дешевеет второй день подряд на росте доходности гособлигаций США

Цена на золото во вторник утром продолжает снижаться второй день подряд под давлением роста доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 18,2 доллара, или на 0,94%, до 1921,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,92%, до 24,965 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 2,481% с уровня предыдущего закрытия в 2,477%. Это оказывает давление на котировки драгметалла.

По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, стоимость золота может колебаться в диапазоне 1900-1950 долларов, поскольку распродажа на мировом рынке облигаций, похоже, только приостанавливается.