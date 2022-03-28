Доллар дорожает 28 марта в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США

Курс доллара в понедельник растет на усилившихся ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 EET курс евро к доллару снижался до 1,098 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0981 доллара. Курс доллара к иене рос до 124,34 иены со 122,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,38%, до 99,17 пункта.

Американская валюта в понедельник утром получает поддержку от ожиданий более резкого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, с момента начала военной агрессии России против Украины рыночные ожидания ужесточения политики ФРС значительно выросли.

Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе дал понять, что регулятору, возможно, придется сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов для сдерживания инфляции.