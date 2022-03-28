Долларовые еврооблигации Украины за неделю немного подорожали

Цены долларовых еврооблигаций Украины за минувшую неделю выросли в среднем на 1,8%, особенно заметным был рост на коротком и длинном концах кривой.

По информации Bloomberg, цена самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2022 года на конец пятницы составляла 52,5% номинала, что соответствует доходности к погашению 226,5% годовых, тогда как неделей ранее ставка достигала 241,2%, а цена была 49,8% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 74,7% годовых, в 2024 году – 55,9% годовых, в 2025 году – 43,7% и в 2026 году – 36,8%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 годах снизились до 32,8-27,2% против 33-27,5% неделей ранее.

Доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2032-2033 годах снизилась за неделю на 0,8-0,7 процентных пункта (п.п.) – до 23,7-23,1%, а цена их выросла на 4,0-3,7%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 39,9%, в 2030 году – 22%, что чуть хуже показателей недельной давности, но больше связано с ситуацией на рынке евро/доллар.

Курс ВВП-варрантов за минувшую неделю вырос на 4,9% и составлял на конец дня пятницы около 26,8% от номинала.