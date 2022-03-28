Финансовые новости
- |
- 28.03.22
- |
- 10:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 28.03.22
09:59 28.03.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|28 февраля
|146020.2
|1 марта
|123971.5
|2 марта
|116173.4
|3 марта
|113195.1
|4 марта
|85825.8
|7 марта
|68252.9
|8 марта
|75402.1
|9 марта
|49371.1
|10 марта
|59152.5
|11 марта
|75557.9
|12 марта
|69982.5
|14 марта
|81372.6
|15 марта
|65623.0
|16 марта
|60655.9
|17 марта
|58175.9
|18 марта
|57023.5
|21 марта
|57478.6
|22 марта
|52666.2
|23 марта
|60506.2
|24 марта
|52042.4
|25 марта
|45003.4
|28 марта
|53170.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 28 марта - 29,2549 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете за несколько месяцев - Зеленский
ТОП-НОВОСТИ
|Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
|Лукашенко давит на тормоза: как Минск удержался в шаге от агрессии против Украины
|Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым
|Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.03.22
|Остаток средств на корсчетах банков 28.03.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 25.03.2022
|Курс иены к доллару 28 марта упал до минимума с декабря 2015 года
|Джанет Йеллен признала популярность криптовалют среди американцев
|Золото дешевеет 28 марта на укреплении доллара и росте доходности гособлигаций США
Это интересно
|Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны и может запретить поставки любых устройств на своей ОС
|В этом году TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 25 %
|Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России
|В PlayStation добавили украинскую локализацию
|К концу десятилетия объёмы производства литиевых аккумуляторов вырастут в пять раз
|SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»
|Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома