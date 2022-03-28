Джанет Йеллен признала популярность криптовалют среди американцев

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CNBC заявила о важности цифровых активов в инвестиционных решениях американцев.

«Криптовалюта росла семимильными шагами, и теперь она играет значительную роль не столько в сделках, сколько в инвестиционных решениях многих американцев», - сказала она.

Йеллен подтвердила свой скептицизм по отношению к цифровым активам из-за угроз финансовой стабильности, необходимости защиты частных инвесторов и использования криптовалют в незаконной деятельности.

«С другой стороны, у криптовалют есть преимущества, и мы признаем пользу инноваций в платежной системе. В конечном итоге мы хотим выпустить рекомендации для создания нормативного поля», - добавила она.

В интервью Йеллен также упомянула мартовский указ президента США Джо Байдена, предписывающий федеральным агентствам координировать свои усилия в регулировании криптовалютной индустрии.



