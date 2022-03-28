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Джанет Йеллен признала популярность криптовалют среди американцев
09:01 28.03.2022 |
Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CNBC заявила о важности цифровых активов в инвестиционных решениях американцев.
«Криптовалюта росла семимильными шагами, и теперь она играет значительную роль не столько в сделках, сколько в инвестиционных решениях многих американцев», - сказала она.
Йеллен подтвердила свой скептицизм по отношению к цифровым активам из-за угроз финансовой стабильности, необходимости защиты частных инвесторов и использования криптовалют в незаконной деятельности.
«С другой стороны, у криптовалют есть преимущества, и мы признаем пользу инноваций в платежной системе. В конечном итоге мы хотим выпустить рекомендации для создания нормативного поля», - добавила она.
В интервью Йеллен также упомянула мартовский указ президента США Джо Байдена, предписывающий федеральным агентствам координировать свои усилия в регулировании криптовалютной индустрии.
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