«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе выросла до $352,7 млн и EUR241,7 млн

Национальный банк Украины на неделе с 21 по 25 марта вновь больше продал валюты, чем купил: долларов – на $352,7 млн, евро – на EUR241,7 млн, тогда как неделей ранее "чистая" продажа составила $188,2 млн и EUR321,7 млн.

Согласно информации НБУ на его сайте, за минувшую неделю он купил всего $3,5 млн и EUR4,5 млн, в тоже время их продажа составила $356,15 млн и EUR246,23 млн.

Как сообщалось, в первые полторы недели после начатой Россией 24 февраля войны "чистая" покупка Нацбанком валюты составила $690,3 млн и EUR20 млн, так как запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.

Однако в последние недели объем покупки валюты центробанком упал до минимума, тогда как объемы ее продажи увеличиваются.

Всего с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 745,8 млрд и EUR69,7 млн, а продал $3 млрд 975,9 млн и EUR687,5 млн, в том числе с начала войны покупка валюты достигла $1 млрд 88,9 млн и EUR69,7 млн, а продажа $1 млрд 205,71 млн и EUR687,5 млн.

Международные резервы Украины по состоянию на 7 марта 2022 года, по данным НБУ, составляли $27,7 млрд.