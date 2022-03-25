ЦБ Великобритании представил подход к регулированию криптовалют

Банк Англии (BoE) опубликовал рамочные принципы формирования нормативно-правовой базы для криптовалют с упором на будущие риски для финансовой стабильности со стороны нового класса активов.

В ведомстве также отметили необходимость отраслевых правил для соблюдения санкционного режима на фоне ограничений, введенных в отношении России из-за вторжения в Украину.

«Хотя в настоящее время криптоактивы вряд ли обеспечат осуществимый путь для масштабного обхода санкций, возможность такого способа подчеркивает важность сопровождения инноваций эффективными нормативными рамками, поддерживающими целостность финансовой системы и доверие к ней», - говорится в документе.

В BoE подчеркнули, что цифровые валюты выходят за рамки «периметра» регулирования, и необходимы изменения в законодательстве для обеспечения их «полного охвата».

«Это, вероятно, потребует расширения роли существующих регуляторов, а также их тесной координации», - добавили в центробанке.

Прямые риски для финансовой стабильности со стороны криптовалют на данный момент в BoE назвали ограниченными, но допустили их рост, если темпы расширения отрасли сохранятся.

По мнению специалистов ЦБ, регулирование должно быть «эквивалентным». Это означает, что если криптовалютные сервисы оказывают аналогичные существующим в традиционных финансах услуги, к ним необходимо применять действующие нормы.

Пока цифровые активы не будут полностью включены в систему регулирования, BoE намерен сосредоточиться на том, чтобы связанные с ними риски контролировались в банковском секторе.

На этом в своем письме акцентировал внимание замглавы Банка Англии Сэм Вудс. Он также высказал надежду, что финансовые компании по данному вопросу будут тесно взаимодействовать с контролирующими органами.

Управление по финансовому надзору напомнило криптовалютным компаниям о необходимости регистрации и полного информирования потребителей о рисках инвестиций в цифровые активы.



