ЦБ Великобритании представил подход к регулированию криптовалют

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЦБ Великобритании представил подход к регулированию криптовалют

16:22 25.03.2022 |

Финансы

 

Банк Англии (BoE) опубликовал рамочные принципы формирования нормативно-правовой базы для криптовалют с упором на будущие риски для финансовой стабильности со стороны нового класса активов.

В ведомстве также отметили необходимость отраслевых правил для соблюдения санкционного режима на фоне ограничений, введенных в отношении России из-за вторжения в Украину.

«Хотя в настоящее время криптоактивы вряд ли обеспечат осуществимый путь для масштабного обхода санкций, возможность такого способа подчеркивает важность сопровождения инноваций эффективными нормативными рамками, поддерживающими целостность финансовой системы и доверие к ней», - говорится в документе.

В BoE подчеркнули, что цифровые валюты выходят за рамки «периметра» регулирования, и необходимы изменения в законодательстве для обеспечения их «полного охвата».

«Это, вероятно, потребует расширения роли существующих регуляторов, а также их тесной координации», - добавили в центробанке.

Прямые риски для финансовой стабильности со стороны криптовалют на данный момент в BoE назвали ограниченными, но допустили их рост, если темпы расширения отрасли сохранятся.

По мнению специалистов ЦБ, регулирование должно быть «эквивалентным». Это означает, что если криптовалютные сервисы оказывают аналогичные существующим в традиционных финансах услуги, к ним необходимо применять действующие нормы.

Пока цифровые активы не будут полностью включены в систему регулирования, BoE намерен сосредоточиться на том, чтобы связанные с ними риски контролировались в банковском секторе.

На этом в своем письме акцентировал внимание замглавы Банка Англии Сэм Вудс. Он также высказал надежду, что финансовые компании по данному вопросу будут тесно взаимодействовать с контролирующими органами.

Управление по финансовому надзору напомнило криптовалютным компаниям о необходимости регистрации и полного информирования потребителей о рисках инвестиций в цифровые активы.


ЦБ Великобритании представил подход к регулированию криптовалют

 
По материалам: forklog.com
 

ПО РУБРИКАМ

16:22 ЦБ Великобритании представил подход к регулированию криптовалют

16:18 Глава ФРС увидел в криптовалютах и стейблкоинах угрозу для финансовой стабильности

14:07 МТСБУ расторгает с беларусью и россией двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта»

12:48 Фондовые индексы АТР закрыли торги пятницы без единой динамики на разнонаправленных факторах

12:38 Курс доллара снижается к евро и иене, корректируясь после продолжительного роста

09:55 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.03.22

09:51 Остаток средств на корсчетах банков 25.03.22

09:47 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 24.03.2022

08:15 Золото 25 марта продолжает дорожать на геополитике

07:55 Фондовые индексы США 24 марта закрылись ростом

24.03 Нью-Йорк остался крупнейшим финцентром мира - исследование

24.03 В Украине продолжают работать 67% из существующих отделений банков - замглавы НБУ

24.03 Рада перевела ЭКА под надзор НБУ

24.03 Депутаты разрешили использовать фонды МТСБУ на оборону во время военного положения в Украине

24.03 НБУ разрешил членам кредитных союзов игнорировать просрочку выплат по кредитам с 28 февраля

• дальше…

15:00 Объём мирового рынка высокопроизводительных вычислений приблизился к $35 млрд

14:54 ООН намерена создать глобальную систему раннего оповещения о стихийных действиях в ближайшие пять лет

14:48 Финляндия отменяет пассажирские поезда в Россию

14:44 Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Карабахе и просит помощи у «миротворцев РФ»

14:36 Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию и не откажется от российских нефти и газа - глава МИД

13:39 Власти ФРГ планируют к лету вдвое сократить импорт нефти из РФ

10:24 Deutsche Telekom свернула разработку ПО в РФ

10:05 Представители стран ЕС и Европарламента согласовали закон о цифровых услугах

09:43 Пшеница дорожает из-за войны в Украине и коронавируса. Есть ли выход?

09:29 США объявили о новых санкциях в связи с испытанием ракеты в КНДР

09:09 Корея вводит ограничение на экспорт в Россию и Беларусь 57 «нестратегических» товаров

08:58 Президент Еврокомиссии: РФ больше не сможет использовать энергетику для шантажа

08:53 Канада увеличит экспорт нефти, чтобы заместить в ЕС сырье из России

08:49 Австралия вводит санкции против Лукашенко и российских пропагандистов

08:46 Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо - японский МИД

• дальше…

10:52 В Украине резко снизился процент сторонников придания русскому статус второго государственного

24.03 Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности почти на $250 миллиардов

23.03 Кабмин разрешил водителям легковых авто на период военного положения управлять грузовиками

21.03 Британия передала Украине 22 единицы техники и оборудования для борьбы с пожарами

21.03 В Киеве и области снова полуторасуточный комендантский час: с 20:00 понедельника до 7:00 среды

18.03 6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН

15.03 Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров

14.03 Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

12.03 Телеканалы «Дом» и UATV переданы Минкультуры

12.03 «Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»

11.03 В приложении «Дия» запустили «ЕДокумент»

11.03 В Украине создали реестр нотариусов, работающих в военное время

11.03 В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих АЗС

• дальше…

14:36 Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию и не откажется от российских нефти и газа - глава МИД

10:52 В Украине резко снизился процент сторонников придания русскому статус второго государственного

08:39 Саммит ЕС поддержал создание Трастового фонда солидарности с Украиной

08:28 ЕС признает европейские устремления Украины и предлагает Еврокомиссии представить свое мнение – выводы саммита ЕС

24.03 Германия не имеет больше оружия для Украины, но готова его купить

24.03 Великобритания передаст Украине 6 тысяч ракет

24.03 Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ о гуманитарной ситуации в Украине

23.03 Швеция предоставит Украине еще 5000 единиц противотанкового оружия

23.03 Саммит НАТО может согласовать дополнительную военную помощь Украине - Столтенберг

23.03 ЕС одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации - СМИ

23.03 Дуда отклонит проект миротворческой миссии в Украине, если не получит одобрения США - СМИ

22.03 Референдум о конце войны. Что может пойти не так у Зеленского

22.03 США и другие страны обсуждают предоставление Украине систем ПВО большой дальности - Пентагон

22.03 США уже начали отправку новой партии оружия в Украину

22.03 Байден заявил, что у Украины достаточно средств для ведения оборонительных действий

• дальше…

15:58 Спрос на электромобили заметно упадёт из-за резко взлетевших цен на литий

14:54 ООН намерена создать глобальную систему раннего оповещения о стихийных действиях в ближайшие пять лет

10:05 Представители стран ЕС и Европарламента согласовали закон о цифровых услугах

24.03 Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны и может запретить поставки любых устройств на своей ОС

24.03 В этом году TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 25 %

23.03 Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России

23.03 В PlayStation добавили украинскую локализацию

23.03 К концу десятилетия объёмы производства литиевых аккумуляторов вырастут в пять раз

22.03 SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»

22.03 Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома

22.03 Дебютировал флагманский смартфон Honor Magic 4 Ultimate с мощной камерой

21.03 На раZZии признали Meta экстремистской организацией. Компания владеет Facebook и Instagram

21.03 AMD выпустила EPYC Milan-X — серверные процессоры с огромным кешем

21.03 Volkswagen создала совместные предприятия для добычи и переработки никеля и кобальта для электромобильных аккумуляторов

20.03 Настоящая нанотехнология: учёные представили энергонезависимые частотные резонаторы из стеклянных нанострун

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно