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Глава ФРС увидел в криптовалютах и стейблкоинах угрозу для финансовой стабильности
16:18 25.03.2022 |
Криптовалюты и «стабильные монеты», в частности, несут риски для финансовой системы США и требуют разработки новых законов для их регулирования. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл, пишет Associated Press.
«Стейблкоины, CBDC и цифровые финансы в целом потребуют изменений в существующих законах и нормативных актах или разработки совершенно новых правил. [...] Для некоторых продуктов существуют потенциальные проблемы с финансовой стабильностью. Мы не знаем, как они поведут себя во время стресса на рынке», - заявил он.
По мнению главы монетарных властей, правила должны следовать принципу «та же деятельность, то же регулирование». Это означает, что операции за пределами традиционной банковской системы должны регулироваться так же, как и при исполнении финансовыми учреждениями.
Согласно Пауэллу, криптовалюты использовались для отмывания денег и других незаконных действий. Правительства должны препятствовать этому, чтобы цифровые активы получили широкое распространение, добавил он.
Глава ФРС отметил, что покупающие криптовалюты граждане США «могут не осознавать масштабы потенциальных потерь». Также подобные инвестиции не обладают государственной защитой, как это происходит с традиционными финансовыми инструментами и услугами.
Касательно стейблкоинов чиновник отметил риски несоответствия размера обеспечения объему эмиссии. Пауэлл заявил, что ЦБ приступил к работе над цифровой версией доллара, но решение о ее выпуске пока не принято.
Напомним, в январе ФРС представила отчет по итогам изучения CBDC. Регулятор отметил, что появление особой цифровой формы позволит доллару США сохранить статус мировой резервной валюты.
9 марта президент Джо Байден подписал указ о координации федеральных агентств в регулировании криптовалют. Документ обязал регуляторов рассмотреть возможности, выгоды и риски выпуска цифровой валюты центрального банка.
Ранее Минфин США выпустил отчет о рисках, связанных со стейблкоинами. Ведомство увидело в стабильных монетах угрозу для инвесторов и целостности рынка, а также запросило жесткие законодательные ограничения.
До этого Джером Пауэлл усомнился в необходимости стейблкоинов и криптовалют после появления цифровой версии доллара.
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