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Золото 25 марта продолжает дорожать на геополитике
08:15 25.03.2022 |
Цена на золото в пятницу утром продолжает увеличиваться в качестве актива-убежища, инвесторы оценивают перспективы мировой экономики под влиянием санкций против РФ, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,2 доллара, или на 0,01%, до 1962,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,14%, до 25,955 доллара за унцию.
Поддержку драгоценному металлу продолжают оказывать опасения инвесторов за мировую экономику на фоне санкций против РФ. Традиционно, золото считается активом-убежищем, спрос на который растет при геополитической напряженности.
С начала недели золото выросло в цене на 1,72%, а с начала месяца - на 3,25%.
По словам аналитиков FXStreet, которые приводит газета Wall Street Journal, стоимость золота получает дополнительный импульс вверх из-за новостей, указывающих на то, что лидеры G7 согласилась пресекать любые сделки с золотом с участием российского центрального банка, которые будут подпадать под санкции.
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