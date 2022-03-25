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Доллар дешевеет к евро и иене 25 марта в ожидании статистики по США
08:11 25.03.2022 |
Курс доллара в пятницу утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикаций статданных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 EET курс евро к доллару рос до 1,1032 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0996 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 121,45 иены со 122,33 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,33%, до 98,46 пункта.
Давление на курс американской валюты в пятницу утром оказывает прогноз экспертов в отношении макроэкономических данных по США. Так, аналитики ожидают, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в марте снизился до 59,7 пункта с 62,8 пункта в феврале.
Кроме того, трейдеры немного "отпустили" ситуацию вокруг конфликта на Украине и сфокусировали свое внимание на более рисковых активах, таких как евро.
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