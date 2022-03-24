Нью-Йорк остался крупнейшим финцентром мира - исследование

Нью-Йорк вновь занял первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

При этом Нью-Йорк еще больше увеличил свой отрыв от Лондона - с 22 пунктов до 33 пунктов. Вместе с тем оценки обоих городов ухудшились по сравнению с предыдущим рейтингом: сейчас у Нью-Йорка 759 пунктов против 762, у Лондона - 726 против 740.

Тройку лидеров замыкает Гонконг - как и в предыдущем рейтинге. На четвертом месте расположился Шанхай, который поднялся с шестой строчки. Пятое место занимает Лос-Анджелес, который сменил на этой позиции Сан-Франциско.

В первую десятку также входят Сингапур, Сан-Франциско, Пекин, Токио и Шэньчжэнь, при этом последний вновь вернулся в топ-10, сместив на 11-е место Париж.

Берлин и Глазго значительно улучшили свои позиции, поднявшись более чем на 10 строчек в рейтинге - до 42-го с 60-го и до 52-го с 65-го соответственно.

Москва переместилась с 50-й позиции на 51-ю.

Эксперты Z/Yen говорят, что военная агрессия России в Украине повлияет на дальнейшую динамику рейтинга, однако масштабы этого влияния невозможно спрогнозировать. По их словам, кажется очевидным лишь то, что финансовые центры России, вероятно, резко упадут в рейтинге на фоне введения западных санкций.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 31-м по счету). Последний рейтинг был составлен на основе опроса более 11,9 тыс. респондентов.