Рада перевела ЭКА под надзор НБУ

Верховная Рада перевела Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) под надзор Национального банка Украины (НБУ).

За соответствующий законопроект 3793 проголосовало во втором чтении на заседании в четверг 353 из 363 присутствующих депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно законопроекту в редакции ко второму чтению, НБУ получил полномочия, в частности, определять порядок лицензирования агентства и условий его деятельности, определять порядок госконтроля за работой ЭКА, требования к коруправлению агентства и системы внутреннего контроля, а также требования к структуре собственности ЭКА и другие требования к деятельности агентства.

Помимо этого, законопроект закрепляет особый статус ЭКА, определяет особенности организации его управления, госнадзора за ним и ведения им страховой деятельности.

Как сообщалось, парламент принял законопроект в первом чтении 3 февраля 2022 года.