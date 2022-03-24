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Рада перевела ЭКА под надзор НБУ
16:41 24.03.2022 |
Верховная Рада перевела Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) под надзор Национального банка Украины (НБУ).
За соответствующий законопроект 3793 проголосовало во втором чтении на заседании в четверг 353 из 363 присутствующих депутатов при необходимых 226 голосах.
Согласно законопроекту в редакции ко второму чтению, НБУ получил полномочия, в частности, определять порядок лицензирования агентства и условий его деятельности, определять порядок госконтроля за работой ЭКА, требования к коруправлению агентства и системы внутреннего контроля, а также требования к структуре собственности ЭКА и другие требования к деятельности агентства.
Помимо этого, законопроект закрепляет особый статус ЭКА, определяет особенности организации его управления, госнадзора за ним и ведения им страховой деятельности.
Как сообщалось, парламент принял законопроект в первом чтении 3 февраля 2022 года.
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