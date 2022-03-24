Золото 24 марта продолжает дорожать как актив-убежище

Цена на золото в четверг утром умеренно растет из-за сохраняющихся опасений по поводу ускорения глобальной инфляции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.19 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,4 доллара, или на 0,18%, до 1940,75 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,01%, до 25,198 доллара за унцию.

Спрос на золото поддерживается за счет предпочтения инвесторов покупать актив-убежище в ожидании ускорения инфляции. Таким опасениям способствует высокий уровень цен на энергоресурсы. Так, нефть марки Brent продолжает держаться на ценовой отметке в 120 долларов за баррель, а марки WTI - в 114 доллара.

При более высокой стоимости нефти покупательская способность снижается и возникает инфляционный всплеск. Соответственно, трейдеры прибегают к помощи более безопасных активов, таким как драгоценный металл.

"Высокий спрос на активы-убежища, такие как золото, вероятно, сохранится из-за более высоких цен на энергоносители, что окажет дополнительное влияние на инфляцию", - отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.