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Доллар укрепляется 24 марта в ожидании выхода статистики по США
08:04 24.03.2022 |
Доллар укрепляется в ожидании снижения числа заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.08 EET курс евро к доллару снижается до 1,0985 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1004 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 121,24 иены со 121,15 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,17%, до 98,79 пункта.
Укреплению доллара способствуют ожидания аналитиками снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю по 19 марта на 2 тысячи по сравнению с показателем предшествовавшей недели - до 212 тысяч.
На европейскую валюту при этом дополнительное давление оказывают ожидания того, что композитный индекс деловой активности в еврозоне, по предварительной оценке, сократился до 53,9 пункта с 55,5 пункта месяцем ранее.
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