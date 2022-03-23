Объем гривневой наличности сократился впервые с начала войны – глава Совета НБУ

Ликвидность банковской системы (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах Нацбанка Украины) составляет около 190 млрд грн, или в 3,5 раза больше норматива, что достаточно для выполнения ими платежных распоряжений клиентов, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Примечательно, что в конце прошлой недели объем гривневой наличности вне банковского сектора впервые с начала военных действий сократился, что свидетельствует об уменьшении степени тревоги экономических агентов", – отметил он в Facebook, не уточнив конкретных показателей.

Данилишин указал, что из-за войны за февраль объем гривневых депозитов в банках сократился на 3,2% - в корпоративном и на 2,6% – в розничном сегментах, причем снижение произошло после начала военных действий.

По его словам, депозиты в иностранной валюте также сокращались: на 7,1% - корпораций и на 3,4% - физических лиц.

"Учитывая, что депозиты являются главным источником фондирования банков, в период военного положения в структуре ресурсной базы банков будет расти доля займов Национального банка", – считает глава Совета НБУ.

Он уточнил, что с начала войны 24 февраля Нацбанк на тендерах по поддержанию ликвидности предоставил банкам кредиты на сумму 74,4 млрд грн, из них 65,5 млрд грн – сроком на год. Это увеличило общую сумму задолженности платежеспособных банков перед НБУ по тендерным кредитам до 136,6 млрд грн.

В тот же время, как указывается в информации Нацбанка, после 11 марта тендер по поддержке ликвидности прошел лишь единожды. На нем четыре банка получили 3,03 млрд грн на год, пять банков – 1,02 млрд грн на 28 дней под стандартную ставку 11% годовых.

В то же время спрос на депозитные сертификаты все эти дни составлял 132,5-142,3 млрд грн, а 21-22 марта вырос до 149,4-152 млрд грн. Количество банков, вкладывающих средства под 9% в эти бумаги, достигло 52-53.

Ранее, 17 марта, Данилишин сообщил, что отток гривни во внебанковское наличное обращение с начала войны превысил 35,5 млрд грн.