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Курс фунта 23 марта перешёл к снижению против доллара
12:19 23.03.2022 |
Курс фунта перешёл к снижению к доллару в среду после публикации данных об ускорении годовой инфляции в Великобритании до максимума почти за 30 лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.53 EET курс фунта стерлингов падает до 1,3228 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3263 доллара. До публикации статистики фунт дорожал к американской валюте до 1,3278 доллара.
Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0998 доллара за евро с предыдущего закрытия в 1,1027 доллара; курс доллара к иене - увеличивается до 120,97 иены со 120,8 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 98,69 пункта.
Ранее в среду Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) сообщило об ускорении годовой инфляции в стране по итогам февраля до 6,2% с 5,5% месяцем ранее. Показатель достиг максимального значения с марта 1992 года. Аналитики же полагали, что рост потребительских цен составит 5,9%.
Такая информация может свидетельствовать о том, что британский центробанк не справляется с ростом потребительских цен в стране, с учётом того, что он уже трижды с декабря повышал учётную ставку, доведя её до 0,75% годовых.
Курс доллара тем временем укрепляется также и к евро и иене на сохранении спроса на американскую валюту как на актив-убежище в свете нестабильной международной обстановки.
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