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Криптовалюты помогают РФ избегать санкций – Европейский центрбанк
10:57 23.03.2022 |
Криптовалюты используются как лазейка для избегания санкций против России из-за войны в Украине.
Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Она признает, что "самая обеспокоенная" большим объемом рублей, конвертируемых в криптовалютные активы, после того, как Россия попала под шквал финансовых санкций во время вторжения в Украину в прошлом месяце.
Криптоактивы используются "для обхода санкций, введенных многими странами по всему миру против России и определенного количества игроков", - убеждена Лагард.
"Тут, в Европе, мы приняли меры, чтобы четко сообщить всем, кто обменивается, совершает транзакции, предлагает услуги по криптоактивам, что они соучастники", - добавила она.
Напомним, после введения ЕС и США санкций против РФЮ, россияне массово скупали криптовалюты, работающие вне официальной банковской системы.
В ответ ЕС в начале марта опубликовал заявление, в котором отмечается, что криптоактивы также включены под санкции.
Подобные меры включены в четвертый пакет санкций ЕС против России, принятый 11 марта.
"Мы следим за тем, чтобы российское государство и его элита не могли использовать криптоактивы для обхода санкций. Мы остановим группу, близкую к Путину и архитекторам его войны, от использования этих активов для роста и передачи своего богатства", - отмечала тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
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