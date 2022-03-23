Криптовалюты помогают РФ избегать санкций – Европейский центрбанк

Криптовалюты используются как лазейка для избегания санкций против России из-за войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", с таким заявлением выступила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Она признает, что "самая обеспокоенная" большим объемом рублей, конвертируемых в криптовалютные активы, после того, как Россия попала под шквал финансовых санкций во время вторжения в Украину в прошлом месяце.

Криптоактивы используются "для обхода санкций, введенных многими странами по всему миру против России и определенного количества игроков", - убеждена Лагард.

"Тут, в Европе, мы приняли меры, чтобы четко сообщить всем, кто обменивается, совершает транзакции, предлагает услуги по криптоактивам, что они соучастники", - добавила она.

Напомним, после введения ЕС и США санкций против РФЮ, россияне массово скупали криптовалюты, работающие вне официальной банковской системы.

В ответ ЕС в начале марта опубликовал заявление, в котором отмечается, что криптоактивы также включены под санкции.

Подобные меры включены в четвертый пакет санкций ЕС против России, принятый 11 марта.

"Мы следим за тем, чтобы российское государство и его элита не могли использовать криптоактивы для обхода санкций. Мы остановим группу, близкую к Путину и архитекторам его войны, от использования этих активов для роста и передачи своего богатства", - отмечала тогда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.



