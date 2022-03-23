Золото 23 марта слабо дешевеет при росте доходности гособлигаций США

Цена на золото в среду утром символически снижается при увеличении доходности казначейских гособлигаций США в качестве альтернативного инструмента инвестиций, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.16 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,5 доллара, или на 0,03%, до 1921 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,09%, до 24,927 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла в среду утром находится под давлением доходности десятилетних US Treasuries, которая увеличивается до 2,406% с уровня предыдущего закрытия в 2,377%. Увеличение доходности гособлигаций также положительно для доллара и негативно для золота.

Тем не менее, по словам аналитиков Axis Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, ситуация на Украине остается напряженной, и в отсутствие какого-либо реального компромисса конфликт помог создать базу поддержки для золота. А эксперты UOB сказали газете, что к концу года золото может вырасти в цене до 2200 долларов за унцию.