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Курс доллара 23 мартя стабилен к евро на неоднозначном внешнем фоне
08:32 23.03.2022 |
Курс доллара в среду утром слабо меняется по отношению к евро за счёт разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EET курс евро к доллару остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,1027 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 121,13 иены со 120,8 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 98,47 пункта.
Инвесторы оценивают ряд факторов. С одной стороны, поддержку доллару оказывает рост доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 2,414% с уровня предыдущего закрытия в 2,377%.
Кроме того, трейдеры продолжают оценивать комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор может перейти к более агрессивной монетарной политике и сразу повысить учетную ставку более чем на 25 базисных пунктов, если сочтет эти действия уместными.
С другой стороны, инвесторы немного ослабили опасения по поводу войны России против Украины, из-за которой спрос на валюту-убежище - доллар - вырос, и предпочитают также приобретать европейскую валюту.
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