Украинцы смогут обменять наличную гривну в польских банках, - НБУ

Национальный банк Украины и Национальный банк Польши 18 марта 2022 заключили соглашение, что позволит украинцам, находящимся в Польше, осуществлять обмен украинской гривны на польские злотые.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Соглашение вступает в силу с 25 марта этого года.

С этого дня украинцы могут обратиться в отделения банков Польши для обмена наличной гривны на польские злотые.

Курс обмена будет максимально приближен к официальному.

По этому механизму совершеннолетние граждане Украины смогут обменять в общей сложности до 10 тысяч гривен наличными на одного человека.

Польские банки будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты не будут приниматься для обмена).

Национальный банк Польши будет покупать у коммерческих банков Польши наличную гривну, полученную в результате продажи гражданами Украины, для дальнейшего обмена с Национальным банком Украины по тому же курсу.

Для помощи украинцам Национальный банк готов выкупить у Национального банка Польши наличную гривну на сумму до 10 млрд гривен.