Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|44
|45*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000221436
|Доразмещение UA4000225668
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата размещения
|22.03.2022
|22.03.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|23.03.2022
|23.03.2022
|Дата оплаты процентов
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|970
|1100
|Срок обращения (дней)
|35
|343
|Дата погашения
|27.04.2022
|01.03.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 170 316 000
|5 381 959 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 170 316 000
|5 381 959 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|19 330 819 000
|27 072 828 000
|Количество поданных заявок. шт
|8
|39
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|8
|39
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|1100
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|1100
|Установленная доходность. %
|1000
|1100
|Средневзвешенная доходность. %
|000
|1100
|Поступление в бюджет
|1 159 197 99800
|4 877 723 26129
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины