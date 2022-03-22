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Дионисий Галикарнасский
Ведущий банк Канады использует сеть Ripple для осуществления трансграничных платежей
15:40 22.03.2022 |
Один из крупнейших банков Австралии National Australia Bank (NAB) совместно с Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) использует технологию Ripple для осуществления международных платежей.
NAB рассказал об этом в заявлении о создании международного банковского альянса. Помимо самой кредитной организации в него также войдут израильский Bank Leumi и CIBC.
«Мы рады работать с CIBC и уже сотрудничали с ним по части использования блокчейн-технологии Ripple для осуществления международных платежных переводов между нашими организациями в рамках проверки концепции. По нашему мнению, эта технология обладает потенциалом не только для проведения международных расчетов в режиме реального времени, но и для повышения эффективности и безопасности наших платежных систем», - говорится в пресс-релизе.
Созданный NAB альянс предполагает обмен информацией и инновационными стратегиями, а также совместную разработку продуктов и услуг.
Услугами NAB пользуются более 8 млн клиентов в Австралии и по всему миру, CIBC обслуживает свыше 10 млн человек.
Ранее в генеральный менеджер платформы RippleNet Ашиш Бирла отметил, что флагманский продукт компании - платежное решение On-Demand Liquidity (ODL) - близок к достижению «глобального охвата».
По словам Бирла, сервис работает на 22 рынках и в компании «очень довольны» темпами роста RippleNet. В 2021 году объем платежей в сети превысил $10 млрд.
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