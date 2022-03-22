Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.03.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|17.03
|180.0 (11.0)
|-
|18.03
|-
|1016.0 (11.0; 28) 3028.0 (11.0; 357)
|21.03
|150.0 (11.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|17.03
|132544.0 (9.0)
|-
|18.03
|136428.0 (9.0)
|-
|21.03
|151971.0 (9.0)
|-
Данные НБУ