НБУ разрешил оплачивать учение за рубежом и брать комиссию за снятие наличных, запретил покупать валютные ОВГЗ за гривню

Соответствующие изменения Нацбанк утвердил постановлением №58 от 21 марта, которое обнародовано на его сайте и уже вступило в силу.
Помимо того Национальный банк Украины разрешил резидентам переводы за границу и валютные операции для выполнения обязательств, обеспеченных государственной гарантией, а также купить иностранную валюту по форвардным договорам, заключенным до начала войны 24 февраля с соблюдением определенных условий.
Среди других изменений: НБУ разрешил начисление комиссии при снятии наличных в рамках установленных лимитов и постановил, что денежные расчеты по сделкам с долларовыми облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ) могут быть только в долларах, а с ОВГЗ в евро – только в евро.