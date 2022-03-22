НБУ разрешил оплачивать учение за рубежом и брать комиссию за снятие наличных, запретил покупать валютные ОВГЗ за гривню

Национальный банк Украины позволил без ограничений перечислять средства для оплаты обучения на счета учебных заведений за рубежом, расширив перечень исключений из запрета на трансграничные операции, к которому также относятся расходы, связанные со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных;

Соответствующие изменения Нацбанк утвердил постановлением №58 от 21 марта, которое обнародовано на его сайте и уже вступило в силу.

Помимо того Национальный банк Украины разрешил резидентам переводы за границу и валютные операции для выполнения обязательств, обеспеченных государственной гарантией, а также купить иностранную валюту по форвардным договорам, заключенным до начала войны 24 февраля с соблюдением определенных условий.

Среди других изменений: НБУ разрешил начисление комиссии при снятии наличных в рамках установленных лимитов и постановил, что денежные расчеты по сделкам с долларовыми облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ) могут быть только в долларах, а с ОВГЗ в евро – только в евро.