Золото дорожает 22 марта на уходе инвесторов от риска

Цена на золото во вторник утром растет, инвесторы отказываются от покупки рисковых активов в связи с геополитической напряженностью, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.04 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 7,5 доллара, или на 0,39%, до 1937 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,81%, до 25,517 доллара за унцию.

В связи с продолжающейся военной агессией раZZии против Украины инвесторы отказываются от приобретения рисковых активов и отдают предпочтения хедж-фондам. Трейдеры также сохраняют опасения по поводу ускорения инфляции из-за высоких цен на нефть.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, драгоценный металл может получить некоторую поддержку от роста цен на сырьевые товары, что помогает укрепить привлекательность золота в качестве средства защиты от инфляции. "Его статус "убежища" также выходит на первый план в условиях конфликта на Украине", - добавили эксперты.