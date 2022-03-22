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Доллар дорожает 22 марта на комментариях главы ФРС США
08:04 22.03.2022 |
Курс доллара растет во вторник утром по отношению к другим мировым валютам, инвесторы оценивают комментарии председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла относительно дальнейших перспектив монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 EET курс евро к доллару снижался до 1,0987 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1014 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 120,39 иены со 119,47 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 98,78 пункта.
Во вторник утром валютные инвесторы оценивают речь главы Федеральной резервной системы США Пауэлла относительно дальнейших перспектив монетарной политики. Он заявил, что регулятор может дополнительно поднять ключевую ставку, если того потребует ситуация. Данное заявление вызвало новое ралли на рынке американской валюты.
По итогам заседания 15-16 марта ФРС США повысила учетную ставку на 0,25-0,5% годовых.
Кроме того, американская валюта поддерживается в качестве актива-убежища на фоне геополитической напряженности между РФ и Украиной. Так, с начала месяца индекс доллара вырос на 2,12%.
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