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В феврале денежная база выросла на 3,4% до 716,4 млрд гривен
В феврале денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, выросла на 3,4% до 716,404 млрд гривен.
Об этом сообщил Нацбанк, передают Українські Новини.
С начала года денежная база выросла на 8,1% с 662,499 млрд гриен.
Денежная масса в феврале снизилась на 0,9% до 2 029,045 млрд гривен, а с начала года - на 2% с 2 071,358 млрд гривен.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в феврале увеличился на 5,5% до 615,384 млрд гривен, а с начала года - на 5,9% с 581,011 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2021 году денежная база выросла на 11,2% с 595,993 млрд гривен до 662,499 млрд гривен.
Денежная масса в 2021 году увеличилась на 12% с 1 850,014 млрд гривен до 2 072,399 млрд гривен.
В 2020 году денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен до 595,993 млрд гривен.
В 2020 году денежная масса выросла на 28,7% с 1 438,311 млрд гривен до 1 850,471 млрд гривен.
В 2019 году денежная база выросла на 9,6% с 435,798 млрд гривен до 477,491 млрд гривен.
В 2019 году денежная масса увеличилась на 12,3% с 1 277,6 млрд гривен до 1 438,311 млрд гривен.
В 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса - на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.
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