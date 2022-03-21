Финансовые новости
- |
- 21.03.22
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иена слабеет к доллару на торгах 21 марта
12:58 21.03.2022 |
Курс доллара растет к иене, в то время как инвесторы оценивают монетарную политику японского и других азиатских центробанков, которые не спешат её ужесточать, в отличие от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.39 EET курс доллара к иене увеличивается до 119,22 иены со 119,17 иены. Курс евро к доллару в то же время растёт до 1,106 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1055 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 98,22 пункта.
Инвесторы следят за действиями центробанков мира в условиях высокой глобальной инфляции и напряжённости на международной арене. Так, повышение ставки ФРС оказало поддержку укреплению доллара. Причем спрос на доллар остается высоким, так как он выступает как актив-убежище.
Решения же азиатских центробанков пока не способствуют укреплению иены. Центробанк Японии перед выходными сохранил учетную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. А после этого и китайский регулятор, ранее в понедельник, также не стал менять монетарную политику и сохранил ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая выступает в качестве главного индикатора монетарной политики, на уровне 3,7%.
"Динамика инфляции в Японии сильно отличается от той, что мы наблюдаем в других крупных мировых экономиках. В результате до выхода центробанка Японии из сверхлегкой монетарной политики, на наш взгляд, еще далеко", - считают аналитики CBA, чье мнение приводит агентство Рейтер.
Позднее в понедельник пройдет и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы надеются получить намеки относительно дальнейшего направления монетарной политики регулятора, что может сказаться и на соотношении в паре "доллар-иена".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кандидатский максимум: как Еврокомиссия будет подталкивать Украину к членству в ЕС
|Переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Захочет ли Китай сыграть против России
|Почему вариант без НАТО для Украины – не вариант. Экономика вопроса
|Нидерланды и Германия поставят Словакии ЗРК «Пэтриот» после передачи Украине ее систем С-300
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В феврале денежная база выросла на 3,4% до 716,4 млрд гривен
|Иена слабеет к доллару на торгах 21 марта
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 18.03.22
|Фондовые биржи АТР закрылись 21 марта без единой динамики
|Сложность майнинга биткоина упала из-за роста стоимости электроэнергии
|Черный рынок валюты действует, несмотря на запрет НБУ. Однако ажиотажного спроса на валюту нет
Это интересно
|Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах
|BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
|Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе