Сложность майнинга биткоина упала из-за роста стоимости электроэнергии

В результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина снизилась на 0,35% до 27,45 млн (T). Наблюдавшаяся с ноября 2021 года положительная динамика прервалась в начале марта.

В феврале сложность достигла исторического максимума в 29,97 Т. 3 марта показатель сократился на 1,5% до 27,55 млн (T).

CEO Compass Mining Уитта Гиббса в интервью CoinDesk отметил, что ослабление динамики можно связать с ростом затрат на электроэнергию, который вынудил некоторых майнеров отключить оборудование. По его мнению, в ближайшее время этот процесс продолжится.

Яран Меллеруд из Arcane Research также обратил внимание на меры правительства Казахстана по борьбе с нелегальным майнингом. Согласно его расчетам, негативный эффект на хешрейт составил порядка 1,5%. В том числе по этой причине объем вычислительных мощностей (217,5 EH/s) остается ниже рекордных 248,1 EH/s, достигнутых в феврале.

В 2021 году хешрейт начал падать в мае на фоне проблем с энергоснабжением майнеров в Сычуани. Сокращение продолжилось с исходом игроков индустрии из Китая вследствие запрета. Коррелирующая с вычислительной мощностью сложность также снижалась. По итогам одного из перерасчетов в июле падение составило рекордные 27,94%.

Оба показателя перешли к восстановлению только ближе к августу. Тогда же в лидеры по доле в хешрейте биткоина впервые вышли США.

Напомним, в феврале доход майнеров первой криптовалюты сократился на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, едва превысив $1 млрд.