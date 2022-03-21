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Черный рынок валюты действует, несмотря на запрет НБУ. Однако ажиотажного спроса на валюту нет
11:13 21.03.2022 |
По словам участников банковского рынка, нелегальная работа обменных пунктов по продаже валюты населению характерна для Киева, Львова и других крупных городов, находящихся вне зоны боевых действий.
Курс в обменниках несколько превышает установленный регулятором - 31,69-32,54 грн/$. Средний по Украине курс на черном рынке вообще составляет 31,74-32,65 грн/$. Напомним, что с начала войны Нацбанк зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,25 грн/$.
Официальный фиксированный курс евро регулятор оставил на уровне 33,17 грн/€. На наличном рынке курс составляет 35,48-37,44 грн/€. На черном рынке - 35,32-37,25 грн/€.
По словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Коробковой, обменники, хотя и предлагают кое-где продажу валюты, ажиотажного спроса на нее со стороны населения не наблюдается. "На этой и на следующей неделе никаких предпосылок для каких-либо курсовых сдвигов нет. Среди населения спрос на валюту практически отсутствует, потому что в ней нет нужды. Это можно увидеть даже на примере обменников, которые, несмотря на запрет НБУ, нередко предлагают населению доллар и евро. Межбанк потихоньку оживает", - говорит Коробкова.
Гривне понадобится поддержка
В этот вторник Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены бумаги в гривнях со сроками погашения в 2 и 12 месяцев. Они пользуются достаточно большой популярностью у инвесторов. По итогам прошлых размещений в госбюджет было привлечено около 20 млрд грн.
Как напоминает в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, всего по данным выпускам правительство намерено собрать почти 400 млрд грн. Участники рынка ожидают, что покупателями ОВГЗ снова станут главным образом украинские банки, а не иностранные инвесторы. Если бы на рынок вышли нерезиденты, это способствовало бы временному поступлению в Украину иностранной валюты.
Нерезиденты, покупая гривневые ОВГЗ, должны бы были продавать на межбанке валюту, чтобы получить необходимый объем гривны. А чем больше иностранной валюты в экономике, тем крепче гривня. Хотя и это был бы временный приток, ведь эти объемы были бы выведены с рынка инвесторами по результатам погашения ОВГЗ.
Тем не менее, приток валюты стране критически необходим, ведь сейчас Украина теряет возможности получать поступления от экспорта, что впоследствии увеличит давление на национальную валюту. А валюта будет очень нужна.
"По оценке аналитиков Киевской школы экономики, наша гражданская инфраструктура пострадала на $65 млрд. Ранее премьер Денис Шмыгаль оценивал потери экономики Украины от войны на сумму $500 млрд. И с каждым днем потери только растут", - добавляет эксперт.
Гойлов подчеркнул, что собственных ресурсов для полноценного обновления Украины явно недостаточно. По этой причине требуется дополнительное финансирование от ЕС и США, которое, в частности, и поддержало бы национальную валюту.
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