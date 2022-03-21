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Стоимость золота колеблется 21 марта на неоднозначном внешнем фоне
08:21 21.03.2022 |
Цена на золото в понедельник утром слабо меняется на разнонаправленных внешних факторах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.19 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,8 доллара, или на 0,09%, до 1927,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,43%, до 25,195 доллара за унцию.
С одной стороны, инвесторы продолжают следить за войной России против Украины в надежде на разрешение геополитической напряженности. С начала месяца стоимость драгоценного металла выросла на 1,43%, поскольку золото традиционно считается активом-убежищем.
По словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, основное внимание, вероятно, будет уделяться любому прогрессу в переговорах между Россией и Украиной.
С другой стороны, сдерживающим фактором для котировок является рост курса американской валюты. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,34 пункта.
Также в понедельник вечером трейдеры ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, рассчитывая услышать его экономические прогнозы.
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