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Предложение биткоина на централизованных биржах обновило минимум с 2018 года
14:51 20.03.2022 |
Предложение биткоина на централизованных биржах упало до отметки 2,51 млн монет, обновив минимум с ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Glassnode.
Отток BTC с централизованных торговых платформ на более безопасные некастодиальные кошельки может указывать на то, что участники рынка отдают предпочтение долгосрочным инвестиционным стратегиям.
Еще одна возможная причина - санкции против России, в рамках которых ряд криптовалютных бирж заблокировал аккаунты пользователей из этого региона. Желая обезопасить свои активы, последние предпочитают самостоятельно контролировать приватные ключи.
Крупные платформы вроде Binance и Kraken заявили, что не станут блокировать клиентов из РФ в одностороннем порядке, однако пойдут на этот шаг по требованию мировых регуляторов.
Ранее Binance перестала работать с картами российских санкционных банков. Компания также заблокировала транзакции с пластиком Visa и Mastercard, выпущенным на территории РФ.
Схожая тенденция наблюдается и в отношении второй по капитализации криптовалюты. Предложение Ethereum на централизованных платформах упало до 21,6 млн ETH, обновив минимум с сентября 2018 года.
Вместе с тем доля заблокированных в DeFi-протокола ETH продолжает оставаться достаточно высокой. В октябре 2021 года показатель достиг пика выше 28% - сейчас это значение составляет 27,55%.
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