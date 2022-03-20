Предложение биткоина на централизованных биржах обновило минимум с 2018 года

Предложение биткоина на централизованных биржах упало до отметки 2,51 млн монет, обновив минимум с ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Glassnode.

Динамика биткоин-балансов централизованных бирж. Данные: Glassnode.

Отток BTC с централизованных торговых платформ на более безопасные некастодиальные кошельки может указывать на то, что участники рынка отдают предпочтение долгосрочным инвестиционным стратегиям.

Еще одна возможная причина - санкции против России, в рамках которых ряд криптовалютных бирж заблокировал аккаунты пользователей из этого региона. Желая обезопасить свои активы, последние предпочитают самостоятельно контролировать приватные ключи.

Крупные платформы вроде Binance и Kraken заявили, что не станут блокировать клиентов из РФ в одностороннем порядке, однако пойдут на этот шаг по требованию мировых регуляторов.

Ранее Binance перестала работать с картами российских санкционных банков. Компания также заблокировала транзакции с пластиком Visa и Mastercard, выпущенным на территории РФ.

Схожая тенденция наблюдается и в отношении второй по капитализации криптовалюты. Предложение Ethereum на централизованных платформах упало до 21,6 млн ETH, обновив минимум с сентября 2018 года.

Динамика Ethereum-балансов централизованных бирж. Данные: Glassnode.

Вместе с тем доля заблокированных в DeFi-протокола ETH продолжает оставаться достаточно высокой. В октябре 2021 года показатель достиг пика выше 28% - сейчас это значение составляет 27,55%.

Доля предложения ETH, задействованного в смарт-контрактах. Данные: Glassnode.



