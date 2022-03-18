НБУ и ФГВФЛ поддерживают инициативу президента по введению 100% гарантии государства на депозиты

"100% гарантия по депозитам физлиц даст уверенность украинца в сохранении их сбережений, ведь государство гарантирует каждому гражданину возврат его средств в полном объеме", – говорится в сообщении.
Регуляторы подчеркнули, что введение 100%-ной гарантии на банковские вклады не означает, что возникнет потребность компенсировать со стороны государства вклады всех банков, это лишь дополнительный механизм поддержки банков.
По информации Фонда, по состоянию на 1 февраля общая сумма вкладов физлиц (в том числе физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда составила 658,3 млрд грн.