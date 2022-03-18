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Курс евро 18 марта чуть ускорил снижение к доллару
13:06 18.03.2022 |
Курс евро чуть ускорил темпы снижения к доллару после публикации данных о неожиданном увеличении дефицита торгового баланса еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.45 EET курс евро к доллару снижается до 1,1037 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1089 доллара, курс доллара к иене - увеличивается до 119,09 иены со 118,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,33%, до 98,3 пункта.
Евростат ранее в пятницу сообщил, что дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе вырос до 27,2 миллиарда евро с 4,6 миллиарда евро в декабре. Причем аналитики ожидали, наоборот, снижения дефицита до 2,6 миллиарда евро.
До публикации этой статистики евро опускался к американской валюте примерно до 1,106 доллара.
Курс фунта стерлингов тем временем перешел к коррекционному снижению к доллару. Он опускается до 1,3125 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3146 доллара. Фунт непрерывно дорожал к доллару на протяжении трех предыдущих дней. Теперь инвесторы отыгрывают факт повышения учётной ставки до 0,75% британским центробанком.
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