Курс евро 18 марта чуть ускорил снижение к доллару

Курс евро чуть ускорил темпы снижения к доллару после публикации данных о неожиданном увеличении дефицита торгового баланса еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.45 EET курс евро к доллару снижается до 1,1037 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1089 доллара, курс доллара к иене - увеличивается до 119,09 иены со 118,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,33%, до 98,3 пункта.

Евростат ранее в пятницу сообщил, что дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе вырос до 27,2 миллиарда евро с 4,6 миллиарда евро в декабре. Причем аналитики ожидали, наоборот, снижения дефицита до 2,6 миллиарда евро.

До публикации этой статистики евро опускался к американской валюте примерно до 1,106 доллара.

Курс фунта стерлингов тем временем перешел к коррекционному снижению к доллару. Он опускается до 1,3125 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3146 доллара. Фунт непрерывно дорожал к доллару на протяжении трех предыдущих дней. Теперь инвесторы отыгрывают факт повышения учётной ставки до 0,75% британским центробанком.