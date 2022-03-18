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Золото дешевеет 18 марта в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС
08:19 18.03.2022 |
Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром, главным образом в ожидании дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 7.56 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,25 доллара, или на 0,47%, до 1934 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,79%, до 25,415 доллара за унцию.
Снижение котировок золота, по мнению некоторых экспертов, обусловлено тем, что инвесторы все еще оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о недавнем повышении учётной ставки и пытаются предсказать, как ситуация вокруг Украины повлияет на инфляцию и развитие экономики. При этом можно ожидать дальнейшего ужесточения монетарной политики хотя бы с учётом того, что ФРС позавчера резко повысила прогноз инфляции на текущий год - до 4,3% с 2,6%.
Аналитики Oanda, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что "риск гораздо более агрессивного ужесточения со стороны ФРС все еще существует".
Ужесточение монетарной политики в США позитивно для доллара и, при прочих равных, негативно для золота. При повышении курса доллара драгметалл становится менее выгодным приобретением для держателей иной валюты.
Умеренное укрепление доллара наблюдается и сейчас, и это также уже оказывает некоторое давление на котировки золота - его курс растёт против таких валют, как евро и иена, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 98,06 пункта.
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