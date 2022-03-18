Финансовые новости
- |
- 18.03.22
- |
- 11:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фунт укрепляется к доллару 18 марта после повышения учётной ставки в Британии
08:16 18.03.2022 |
Курс фунта стерлингов в пятницу утром растет по отношению к доллару, частично продолжая отыгрывать ужесточение монетарной политики в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET курс фунта стерлингов растёт к доллару до 1,3155 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3146 пункта.
Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,1077 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1089 доллара, курс доллара к иене - увеличивается до 118,78 иены со 118,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,13%, до 98,1 пункта.
Британская валюта в пятницу утром получает поддержку за счет решения британского центробанка (Банка Англии), который накануне повысил учетную ставку до 0,75% годовых с 0,5%. Кроме того, он снизил объем выкупа финансовых активов с рынка до 867 миллиардов фунтов стерлингов в месяц с 895 миллиардов ранее.
Повышение учетной ставки позитивно для национальной валюты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|PayPal начал полноценную работу в Украине и временно отменит плату за обслуживание украинских счетов
|США передадут Украине дроны-камикадзе. Что это за оружие?
|$13,6 млрд от Байдена. Как поделят помощь США для Украины
|Зона Z. Как в ПАСЕ признали ПМР и что может дать Украине это признание
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи АТР 18 марта закрылись в основном ростом
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.03.22
|Остаток средств на корсчетах банков 18.03.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 17.03.2022
|Золото дешевеет 18 марта в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС
|Фунт укрепляется к доллару 18 марта после повышения учётной ставки в Британии
|Фондовые индексы США 17 марта закрылись ростом
Это интересно
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
|Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили