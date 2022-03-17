Украинцы с начала военных действий обналичили 35,5 млрд грн - глава Совета НБУ

Украинцы с начала военных действий сняли с гривневых счетов 35,5 млрд грн, сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в четверг.

"Избыток ликвидности помогает банкам беспрепятственно исполнять платежные функции даже в условиях оттока гривни во внебанковское наличное обращение, которое за период с начала военных действий превысило 35,5 млрд грн", – написал он в Facebook во вторник.

По словам Данилишина, высокий уровень ликвидности банковской системы обуславливает удержание ставок по межбанковским операциям на уровне нижней грани ставок по операциям постоянного доступа НБУ (9%) и сокращения спроса банков на кредиты рефинансирования НБУ, которые предоставляются по ставке 11%.

Он добавил, что объем ликвидности банковской системы, размещенный на корсчетах и в депсертификатах НБУ вырос до почти 200 млрд грн. в результате сокращения остатка средств на казначейской счету правительства.