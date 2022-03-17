НКЦБФР упростила процедуру покупки украинских военных облигаций для нерезидентов

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) приняла решение об упрощении операций, которые могут проводиться на рынках капитала в период действия военного положения.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

Комиссия разрешила юридическим лицам и физическим лицам нерезидентам открывать счета и заключать договоры по военным облигациям по упрощенной процедуре.

Также комиссионеры своим решением предоставили возможность проводить операции, связанные с залогом в банках по всем ОВГЗ.

Среди прочего регулятор разрешил за счет активов ИСИ осуществление расходов, связанных с обслуживанием активов, входящих в состав активов такого ИСИ, и проведение операций с ними.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров намерен поэтапно выпустить военные облигации до 400 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский рекомендует Национальному банку покупать военные облигации.

Национальный банк 8 марта выкупил военные облигации на 20 млрд гривен и при необходимости продолжит финансировать критические расходы правительства в условиях военного положения.