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Фунт укрепляется к доллару 17 марта перед заседанием Банка Англии
12:56 17.03.2022 |
Курс фунта стерлингов растет к доллару, в то время как инвесторы ожидают оглашения итогов заседания центробанка Британии (Банка Англии), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.20 EET курс фунта стерлингов растет к доллару до 1,3173 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3145 пункта.
Курс евро к доллару в то же время увеличивается до 1,1035 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1032 доллара, курс доллара к иене - остается на уровне предыдущего закрытия в 118,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,36%, до 98,26 пункта.
Курс фунта непрерывно растет к доллару на протяжении трех дней. Позднее в четверг пройдет заседание Банка Англии. Рынки ожидают, что регулятор повысит учётную ставку до 0,75% годовых, что позитивно для курса нацвалюты.
Курс евро тем временем резко замедлил рост к доллару после публикации данных о том, что инфляции в еврозоне по итогам февраля, по окончательной оценке, ускорилась до рекордных 5,9% с 5,1% месяцем ранее.
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