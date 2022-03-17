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Coinbase раскрыла планы по развитию связанного с деривативами подразделения
10:58 17.03.2022 |
Представители биткоин-биржи Coinbase приняли участие в международной конференции индустрии фьючерсов в Бока-Ратоне, Флорида, США. В ходе мероприятия они раскрыли стратегию по развитию связанного с деривативами подразделения, пишет The Block.
В число спикеров попали Вишал Гупта, глава биржи, и Нил Брэди, соучредитель FairX, а сейчас старший директор по продуктам Coinbase. Последний возглавил ребрендинг поглощенной в январе 2022 года регулируемой CFTC платформы. Она получит название Coinbase Derivatives.
Во время презентации компания определила три ключевых направления:
* Создание фьючерсного посредника (Futures Commission Merchant, FCM). В сентябре 2021 года Coinbase направила в NFA заявку на регистрацию Coinbase Financial Markets. На момент написания ее еще не одобрили.
* Создание платформы единого рынка (Designated Contract Market, DCM). C этой целью Coinbase Derivatives будет позиционироваться как «усовершенствованная торговая платформа с низкой задержкой с участниками в лице крупных розничных брокеров и маркетмейкеров».
* Подключение к услугам входящей в состав Deutsche Börse Group клиринговой организации по производным финансовым инструментам Normal Clear. В ноябре 2020 года эта организация получила одобрение CFTC.
Представители Coinbase сообщили, что ведут переговоры о подключении к Coinbase Derivatives брокеров, маркетмейкеров и фьючерсных посредников.
Биржа ожидает от CFTC одобрения широкой продуктовой линейки Coinbase Derivatives. В презентации говорится, что инструменты «удовлетворят потребности как институциональных, так и розничных клиентов». В настоящий момент платформа предлагает запущенные FairX продукты.
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